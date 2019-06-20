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التعليم العالى تستقبل وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:55 ص
التعليم العالى تستقبل وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، برئاسة د. جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات ، بحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. 
 
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كما ناقش الجانبان فتح آفاق التعاون فى مجال تدريب الشباب على مهارات المستقبل، وذلك من خلال الإعداد لأسبوع المعرفة بمشاركة طلاب الجامعات المصرية. 
 
وأكد المجتمعون على أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وإجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة، لضمان مستقبل أفضل لهم، ومواكبة التغيرات العالمية، والاستعداد لسوق العمل. 
 
كما تناول اللقاء مبادرة المؤسسة الإماراتية للتعاون مع وزارة التعليم العالي لمواجهة مشكلة محو الأمية والعمل على إكساب المواطن المصري المهارات المعرفية اللازمة ليواكب متغيرات الحياة والتقدم المستمر في شتى المجالات. 
 
 ومن جانبه، أكد د. حويرب على أهمية التعاون مع مصر في كافة المجالات التعليمية والبحثية، كما أشاد بالخطوات التى تسير عليها مصر في مجال تطوير التعليم وخاصة التعليم العالي. 
 
وأشاد حويرب بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقضية التعليم واعتبارها أولوية قصوى، مؤكداً على أهمية استخدام البيانات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، كما سلّط الضوء على مهارات المستقبل، وأهمية الاستفادة من الإعلام  الاجتماعي في مجال تنمية وتطوير المهارات، مشيداً  بتعاون كافة الجهات المصرية التي قام بزيارتها، معربا عن أمله في التعاون مع الجهات المصرية في المجال المعرفي ومحو الأمية. 

التعليم العالى

مؤسسة بن راشد

تدريب الشباب

الانشطة الطلابية

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