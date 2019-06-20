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التخطيط: رؤية مصر 2030 ترتبط بالأجندة الإفريقية 2063

الخميس، 20 يونيو 2019 01:30 م
التخطيط: رؤية مصر 2030 ترتبط بالأجندة الإفريقية 2063 وزارة التخطيط - أرشيفية
كتب هبة حسام و على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 ، حيث تعتمد رؤية مصر على 3 مبادئ أساسية هى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وتركيزها على فئتى المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.
 
جاء ذلك فى جلسة "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية"، على هامش ختام فعاليات مؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، بحضور وزراء التنمية المحلية فى ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافته إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ فى 4 محافظات، وتم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
 
وأكدت الوزارة قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة فى مجال دعم البنية الاساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم فى دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

 


رؤيه مصر 2030

الأجندة الأفريقية 2063

العلاقات المصريه الافريقيه

مؤتمر المدن الافربقيه

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