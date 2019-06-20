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التحريات: الانتحار الدافع وراء سقوط موظف من سطح عقار بمدينة نصر

الخميس، 20 يونيو 2019 02:00 ص
التحريات: الانتحار الدافع وراء سقوط موظف من سطح عقار بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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استمعت نيابة أول مدينة نصر، لأقوال ضابط تحريات فى واقعة سقوط موظف من أعلى سطح عقار، حيث تبين من التحريات أن الحادث انتحار وليس به شبهة جنائية.

كشفت معاينة أحمد مرسى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية علاء على، عقب مناظرة جثة موظف سقطت من سطح أحد العقارات فى مدينة نصر، أن المتوفى كان يقيم فى شقة بالعقار الذى سقط منه، وبمعاينتها وجدت أثار دماء فى أنحاء متفرقة من الشقة.

وبسؤال أهلية المتوفى، أكدوا أنه لم يعانى من أى أمراض نفسية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول المجنى عليه العقار قبل الحادث بساعات، ليأمر المستشار أحمد مرسى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أن الحادث انتحار أم به شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بسقوط شخص من سطح أحد العقارات من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل موظف فى مركز طبى، بالعقار الذى سقط منه، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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انتحار موظف

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