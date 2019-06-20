التجارة: ارتفاع التبادل التجارى مع اليابان 30.5% ليسجل 1.2 مليار دولار بـ2018

كتب إسلام سعيد

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5% حيث بلغ نحو مليار و265 مليون دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتة إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والقطن بينما تمثل في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته أهم الواردات المصرية من اليابان.

وأكد وزارة التجارة والصناعة، فى بيان لها، حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لإنطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في مصر واليابان لإقامة شراكات تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المصرية اليابانية وتحقق نقلة نوعية في التعاون المشترك بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مسؤولين بالوزارة مع ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والاستثمارات اليابانية في مصر.

وقالت الوزارة، إن اللقاء استعرض المشاركة المصرية في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجارى وذلك في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة بين والملفات المشتركة بين مصر واليابان فضلاً عن استعراض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

وأكدت أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث استضافت القاهرة خلال شهر مارس الماضي الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال اليابانيين، وأن الحكومة تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية وخاصةً القطاعات التكنولوجية المتطورة.

ومن جانبه أكد ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لعبت دوراً محورياً في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتابع عن كثب التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية.