البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى يسافر لإسرائيل فى 23 يونيو

رويترز

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن مستشار الأمن القومي جون بولتون سيسافر إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد 23 يونيو حزيران. وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن بولتون سيلتقي أيضا مع مسؤولين إسرائيليين في مجال الأمن القومي والطاقة النووية خلال الزيارة.