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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:32 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجنبية للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17265 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة.
 

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