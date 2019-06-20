البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17265 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة.