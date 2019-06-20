البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات أبرزها البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات وهى؛ البنك التجارى الدولى إلى 14.818 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 63.673 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس إلى 177.614 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ نعيم القابضة عند 73.444 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، الشركة المصرية للاتصالات عند 168.526 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 293.172 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.