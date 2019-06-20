البنك المركزى: 140 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة منذ 2016

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صرحت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى بأن حجم التمويلات التي أتاحها القطاع المصرفي ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 140 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة في 2016، وهو ما ساهم في خلق الآلاف من فرص العمل.

وقالت نائب محافظ البنك المركزى خلال إطلاق البنك التجارى "وفا بنك" أول مركز لتطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى، إن مبادرة رواد النيل تتكامل مع المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمع، حيث يستهدف المركزي الوصول بعدد المراكز إلى 30 مركزا بنهاية العام الجارى بما يؤكد المساهمة الفعالة للقطاع المصرفى في مساندة توجهات الحكومة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والميكنة والتحول التكنولوجى بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المحلى وتشجيع التصدير.

وكان البنك المركزى المصري قد أطلق في عام 2016 ولمدة 4 سنوات مبادرة لتشجيع قيام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث الزم البنوك بتخصيص 20 % من محفظة قروضها بإجمالى 200 مليار جنيه بفائدة ميسرة 5 % فأقل بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبها، قالت نرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى إن مبادرة رواد النيل تقدم نموذجا لتشجيع البنوك العاملة في السوق المصري على تقديم المزيد من الخدمات غير المالية، والتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الإداري، وهو الهدف الذي تسعى المبادرة لتحقيقه.

وقالت هلا صقر – رئيس مجلس إدارة بنك التجارى وفا إن البنك يهدف من خلال المشاركة في مبادرة البنك المركزى إلى تلبية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية، والمساعدة في تحقيق نمو اقتصادي ملموس وأثر مستدام.

وقال هشام السفا العضو المنتدب للبنك إن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي تعتبر من أهم الخطوات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.