البرنامج العالمى للأغذية يعلق مساعداته بمناطق فى صنعاء بسبب انتهاكات الحوثيين

إيمان حنا

بدأ برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم تعليقا جزئيا للعمليات الإنسانية والدعم الإغاثى باليمن، فى بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثى، اعتراضا على سرقات واختلاسات الحوثيين للأغذية المخصصة للشعب اليمنى، وقد تم اتخاذ القرار كخيار أخير بعد توقف مفاوضات مطولة حول اتفاق لتطبيق ضوابط تضمن وصول المعونات لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجا باليمن، بحسب بيان على الموقع الرسمى للمنظمة.

وأكد البيان، أنه في هذه المرحلة، وبتأييد كامل من الأمم المتحدة بأسرها، يبدأ تعليق نشاطنا في مدينة صنعاء فقط، وهو ما سوف يؤثر على 850 ألف شخص.

ولكن البرنامج العالمى للأغذية أكد أنه سيحتفظ ببرامجه الخاصة بالأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق.

أضاف البيان، أن أولوية برنامج الأغذية العالمي إطعام الأطفال والنساء والرجال الأكثر معانة في اليمن. ولكن كما هو الحال في أي منطقة صراع ، يسعى بعض الأفراد إلى التربح عن على حساب الفئات الأضعف .

يسعى برنامج الأغذية العالمي للحصول على دعم من السلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها لتطبيق نظام البصمة عند تسلم السلال الغذائية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما لم يلتزم الحوثي بتنفيذه، رغم أنها أصدرت تعهدات بالالتزام عدة مرات .

أضاف، أن سلامة العمليات الإنسانية التى يقوم بها البرنامج معرضة للتهديد فى اليمن . وقد ناشد البرنامج مرارًا الحوثيين لمنح البرنامج مساحة من الحرية فى العمل وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال ، المتبعة فى عمل برنامج الأغذية بأكثر من 83 دولة حول العالم.

وأكد البرنامج ، فى بيانه ، مواصلة السعى ومد يد التعاون مع الأطراف فى صنعاء ، لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق بشأن عملية تحديد هوية المستفيدين المستقلين وتطبيق نظام البصمة.

وقد سبق أن حذر ديفيد بيزلى مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاثنين الماضى، من احتمال تعليق المساعدات الغذائية فى اليمن تدريجيا بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.