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البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى الهجوم على الناقلات

الخميس، 20 يونيو 2019 02:01 ص
البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى الهجوم على الناقلات ترامب وخامنئى
رويترز

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سعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لدعم هدفها عزل إيران بسبب أنشطتها النووية والإقليمية إذ عرضت شظايا لغم لاصق قالت إنها وُجدت فى ناقلة تعرضت لهجوم فى خليج عمان الأسبوع الماضى وإن اللغم يبدو إيرانى المنشأ.

ونفت إيران ضلوعها فى الهجمات على ناقلتى نفط في خليج عمان الأسبوع الماضى و 4 ناقلات أخرى قبالة الإمارات فى 12 مايو. ووقعت الهجمات قرب مضيق هرمز أحد ممرات النفط الرئيسية فى العالم.

لكن الهجمات أججت التوتر الذى كان بدأ بانسحاب الولايات المتحدة العام الماضى من الاتفاق النووى الإيرانى ثم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران مما أثر بشدة على مبيعات النفط الإيرانية ودفع طهران للتهديد قبل أيام باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تمثل انتهاكا للاتفاق.

وقالت فرنسا وألمانيا اليوم الأربعاء إنهما ستعززان جهود منع الاندفاع إلى حرب مع إيران لكن الوقت ينفد وليس من الممكن استبعاد مخاطر اندلاع حرب.

وقالت إيران إنها مستعدة لتخزين يورانيوم مخصب بمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووى مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتحذير أمس الثلاثاء من أنه مستعد للقيام بعمل عسكرى لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

 

الولايات المتحدة

إيران

الهجوم على ناقلات نفط

الخليج

التوتر الأمريكى الإيرانى

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