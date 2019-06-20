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الانتهاء من التعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات

الخميس، 20 يونيو 2019 01:32 م
الانتهاء من التعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من التعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم فى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، سواء مِن حيث الفنادق أو توفير وجبات التغذية وكذلك توفير وسائل نقل حديثة لاستقلال حجاج الجمعيات إلى مناطق المشاعر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة  أنها نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلاً على حجاج الجمعيات، وأن أسعار حج الجمعيات هذا العام جاءت المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، بقيمة  105 آلاف جنيه  وتم تخصيص  10% ؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثانى فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوى وبقيمة 80 ألف جنيه والمستوى الرابع والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوى بحد أقصى 300 متر بالمدينة وبقيمة 70 ألف جنيه، وتقدم كل الفنادق وجبتى الإفطار والغداء.


التضامن

حج الجمعيات

خدمات حجاج الجمعيات

السعودية

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