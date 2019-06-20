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الادعاء السويدى ينفى اعتزامه تجديد طلب احتجاز مؤسس "ويكيليكس"

الخميس، 20 يونيو 2019 03:27 م
الادعاء السويدى ينفى اعتزامه تجديد طلب احتجاز مؤسس "ويكيليكس" أسانج
استوكهولم /أ ش أ/

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أعلنت سلطات الإدعاء فى السويد، اليوم الخميس، أنهاوي لن تستأنف ضد قرار محكمة فى البلاد برفض إصدار طلب احتجاز رسمى ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج على خلفية إعادة فتح التحقيق فى مزاعم ارتكابه جرائم اعتداء جنسى.

 

وأعلن الإدعاء، أن العمل سينصب حاليا على تقييم الأدلة الواردة فى التحقيقات عبر إجراء عدد من المقابلات، وتسعى السويد إلى استجواب أسانج إلا أنه لا يمكنها المطالبة بترحيله من بريطانيا إلا بعد صدور أمر احتجاز ومذكرة اعتقال أوروبية ضده، وإذا تم توجيه التهم له وإدانته فى السويد فقد تصل فترة سجنه إلى أربع سنوات.

 

ويقضى أسانج، أسترالى الجنسية، عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا فى بريطانيا بسبب تخطى الكفالة بعد أن أمضى سبعة أعوام فى السفارة الإكوادورية فى لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب ادعاءات الانتهاك الجنسى التى يواجهها منذ عام 2010 وينكر تورطه فيها.

يشار إلى أن محكمة فى السويد رفضت فى وقت سابق من الشهر الجارى طلبا من الادعاء بإصدار طلب احتجاز غيابى بحق جوليان أسانج، موضحة أنه يمكن الاستمرار فى التحقيقات دون إصدار أمر باحتجازه.

 


السويد

اسانج

جوليان اسانج

ويكييليكس

الادعاء السويدى

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