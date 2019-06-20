"الإسكان": استمرار تنظيم حملات رفع المخلفات والإشغالات بمدينة أسيوط الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأن جهاز المدينة مستمر فى تنظيم حملات رفع المخلفات والإشغالات بالمدينة، وذلك بمنطقة شمال الحى الثانى، والطريق الرئيسي للمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى انطلاقا من حرص الجهاز على المحافظة على نظافة الشوارع بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، أنه سيتم مواصلة الحملات بباقى مناطق المدينة، بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والحركة بجهاز المدينة، مشدداً على أنه لا تهاون فى تنفيذ القانون، والحفاظ على المظهر الجمالى، والرونق الحضارى للمدينة.