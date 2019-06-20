سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن تخريج دفعة جديدة بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

الخميس، 20 يونيو 2019 02:33 م
الأوقاف تعلن تخريج دفعة جديدة بمعهد تمريض مستشفى الدعاة وزارة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، تخريج دفعة تمريض جديدة تابعة لها، فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى، الذى تقدمه مستشفى الدعاة لخدمة المجتمع بصفة عامة والعاملين بالأوقاف بصفة خاصة.

وهنأت الوزارة وقيادات مستشفى الدعاة خريجات دفعة 2019م من معهد التمريض بمستشفى الدعاة، وتعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق بالمعهد معلنة أسماء الخريجات، كالتالى:-

1    سمر محمود محمد    امتياز
2    نهال اسماعيل الدسوقي    امتياز
3    ايات نبيل حسني    امتياز
4    نورا محمد محمد شرف    امتياز
5    مها محمد فرج    امتياز
6    اميرة ابراهيم محمد    امتياز
7    اسراء محمد أبو الحمد    امتياز
8    جهاد محمد عبد الوهاب    امتياز
9    شاهندة حمادة عبد النبي    امتياز
10    هدير رفعت ابراهيم    امتياز
11    ندا أيمن سعد    امتياز
12    نعمة محمود علي    امتياز
13    ياسمين اشرف محمد    امتياز
14    سارة محمد عبد الحميد    جيد جداً
15    مي احمد السعيد    جيد جداً
16    مريم ابراهيم محمود    جيد جداً
17    اميرة رسمي محمد    جيد جداً
18    اميرة حسن عبد الرحيم    جيد جداً
19    بسمة احمد مصطفي    جيد جداً
20    اية عمار غانم    جيد جداً
21    ألاء عصام احمد    جيد جداً
22    انجي ياسر نصر    جيد جداً
23    سارة صبري عبد السلام    جيد جداً
24    مريم محمد عبد الحميد    جيد جداً
25    اية طارق حسانين    جيد جداً
26    امنية حمدي محمود    جيد جداً
27    امينة عاشور ابراهيم    جيد جداً
28    حسنة عصام شعبان    جيد جداً
29    اميرة سيد محمود    جيد جداً
30    هدي سيد محمد    جيد جداً



 


معهد تمريض الدعاة

مستشفى الدعاة

وزاوة الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة