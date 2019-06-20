الأوقاف تعلن تخريج دفعة جديدة بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، تخريج دفعة تمريض جديدة تابعة لها، فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى، الذى تقدمه مستشفى الدعاة لخدمة المجتمع بصفة عامة والعاملين بالأوقاف بصفة خاصة.



وهنأت الوزارة وقيادات مستشفى الدعاة خريجات دفعة 2019م من معهد التمريض بمستشفى الدعاة، وتعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق بالمعهد معلنة أسماء الخريجات، كالتالى:-



1 سمر محمود محمد امتياز

2 نهال اسماعيل الدسوقي امتياز

3 ايات نبيل حسني امتياز

4 نورا محمد محمد شرف امتياز

5 مها محمد فرج امتياز

6 اميرة ابراهيم محمد امتياز

7 اسراء محمد أبو الحمد امتياز

8 جهاد محمد عبد الوهاب امتياز

9 شاهندة حمادة عبد النبي امتياز

10 هدير رفعت ابراهيم امتياز

11 ندا أيمن سعد امتياز

12 نعمة محمود علي امتياز

13 ياسمين اشرف محمد امتياز

14 سارة محمد عبد الحميد جيد جداً

15 مي احمد السعيد جيد جداً

16 مريم ابراهيم محمود جيد جداً

17 اميرة رسمي محمد جيد جداً

18 اميرة حسن عبد الرحيم جيد جداً

19 بسمة احمد مصطفي جيد جداً

20 اية عمار غانم جيد جداً

21 ألاء عصام احمد جيد جداً

22 انجي ياسر نصر جيد جداً

23 سارة صبري عبد السلام جيد جداً

24 مريم محمد عبد الحميد جيد جداً

25 اية طارق حسانين جيد جداً

26 امنية حمدي محمود جيد جداً

27 امينة عاشور ابراهيم جيد جداً

28 حسنة عصام شعبان جيد جداً

29 اميرة سيد محمود جيد جداً

30 هدي سيد محمد جيد جداً







