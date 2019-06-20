اعرف الحكم الشرعى فى تناول الطعام أثناء الوقوف

كتب لؤى على

كنت وأنا صديقى فى مطعم يقوم الآكلون بالأكل وقوفا فامتنع صديقى عن الأكل بحجة أنه يحرم الأكل واقفًا فما الحكم فى ذلك؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

فالمفتى به هو جواز الأكل واقفاً وهو قول عامة الفقهاء حتى من خالف فذهب إلى أنه خلاف الأولى، ولم يقل أحد تماما بالحرمة الذى قالها صديقك، والذى ننصحه بعدم التعجل بالتحريم، والدليل: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.