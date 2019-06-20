اعراض سرطان الرحم فى مراحله المبكرة منها ألم الحوض والنزيف

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرحم من أخطر أنواع السرطانات التى تصيب النساء، وهو يؤثر على مدخل الرحم، وعنق الرحم هو الجزء الضيق من أسفل الرحم، والسبب وراء غالبية حالات سرطان عنق الرحم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ويمكن تلقى التطعيم ضد هذا الفيروس لمنع وتقليل فرص الإصابة بسرطان الرحم، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض سرطان الرحم فى مراحله المبكرة، بحسب موقع Medical news today.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) في البداية بالتطعيم لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 26 عامًا، ومع ذلك ، ينصح مركز السيطرة على الأمراض الآن أن يكون اللقاح متاحًا أيضًا لجميع النساء اللاتى تتراوح أعمارهم بين 26 و 45 عامًا.



سرطان عنق الرحم

اعراض سرطان الرحم فى مراحله المبكرة



-في المراحل المبكرة من سرطان عنق الرحم، قد لا يصاب الشخص بأي أعراض على الإطلاق، نتيجة لذلك، يجب على النساء إجراء فحوصات عنق الرحم بانتظام للكشف المبكر عن سرطان الرحم، والأعراض الأكثر شيوعا لسرطان عنق الرحم هي:

-ألم الحوض هو أحد الأعراض المحتملة لسرطان عنق الرحم.

- نزيف بين فترات الحيض.

- النزيف بعد العلاقة الزوجية.

-نزيف بعد سن اليأس أو بعد انقطاع الطمث.

-إفرازات مهبلية برائحة قوية.

-إفرازات مهبلية مشوبة بالدم.

هذه الأعراض يمكن أن يكون لها أسباب أخرى ، بما في ذلك العدوى، لذا يجب على أي شخص يعاني من أي من هذه الأعراض زيارة الطبيب.



سرطان عنق الرحم

اسباب سرطان الرحم

السرطان هو نتيجة الانقسام غير المنضبط ونمو الخلايا غير الطبيعية، فمعظم الخلايا في جسمنا لها عمر محدد، وعندما تموت، يولد الجسم خلايا جديدة لتحل محلها، ينتج عن هذا تراكم مفرط للخلايا، والذي يشكل في النهاية ورمًا ومع ذلك ، قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وتشمل هذه:

-فيروس الورم الحليمي البشري: هذا فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهناك أكثر من 100 نوع مختلف من فيروس الورم الحليمي البشري، 13 منها على الأقل قد تسبب سرطان عنق الرحم.

-التدخين: هذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ، وكذلك أنواع أخرى.

-ضعف الجهاز المناعي: يزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو الذين لديهم مناعة ضعيفة.

-حبوب منع الحمل: الاستخدام طويل الأمد لبعض حبوب منع الحمل الشائعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

-الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي: الكلاميديا ​​والسيلان والزهري تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.