اضبط مخالفة.. طريق أويش الحجر يهدد حياة الأهالى بالمنصورة

الشرقية - فتحية الديب

أعرب العشرات من الأهالى بمحافظة الدقهلية، عن استيائهم من السير على طريق "أويش الحجر- المنصورة" لعدم وجود علامات وإشارات مرورية عليه، وتهالك الأسفلت ببعض الأجزاء منه، مما يتسبب فى وقوع الحوادث.

وقال عدد من الأهالى بقرية أويش، عنهم "محمد أحمد" إن الأهالى يطلقون على طريق "أويش الحجر- المنصورة" طريق الموت، لمعاناته من عدم وجود علامات وإشارات مرورية وتهالك الأسفلت، كما يوجد على جانبى الطريق عوائق زراعية ومخلفات من الزبالة والحصى.

وتابع: أنه طريق رئيسى يربط بين مدينة المنصورة ومدينة سمنود، والجزء الذى يشهد وقوع حوادث، على مسافة كيلو من قرية أويش الحجر لموقف أويش الحجر، وأنهم ناشدوا المسئولين والقائمين على الوحدة المحلية لإعادة رصف الطريق وإزالة العوائق من عليه حرصا على حياة الأهالى ولكن دون استجابة.



