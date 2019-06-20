استاد الشارع فى مجمع الأديان.. إيد واحدة بنشجع مصر

كتب محمد فتحى

ساعات قليلة ويبدأ افتتاح كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ " كان ٢٠١٩ "، حدث ينتظره كل بيت فى مصر كل على حسب مزاجه فمنهم من يحبذ مشاهدة المباريات مباشر من المدرجات ومنهم من يفضل القهاوى والكافيهات وآخرين يفضلون الجو العائلى فى المنزل وسط الأسرة .

ولكن دوت مصر رصدت جو اخر من روايح الزمن الجميل وهو استاد الشارع الذى كنا نتجمع فيه وهو عبارة عن تليفزيون يتجمع حوله أهل المنطقة الشعبية للتشجيع والمؤازرة ولكنها تأخذ روح الاستاد كما يجب أن يكون ويمتزج بها روح التعاون والتجانس والمحبة، فى استاد الشارع في مجمع الأديان بالقاهرة الذي يرمز لاندماج الأديان والثقافات ووحدة نسيج شعب مصر ، وتحول فيه استاد الشارع إلى رمز حقيقي لهذا الكيان .

ويقول "مدحت"، إن منطقة مجمع الاديان بها المسلم والمسيحى يد واحدة نتجمع جميعا حول شاشة واحدة نشجع منتخب بلدنا، فمنا الاهلاوى والزملكاوى بس كلنا بنشجع بدون تعصب.

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الديكسريبشن: نرصد جو اخر من روايح الزمن الجميل وهو استاد الشارع الذى كنا نتجمع فيه وهو عبارة عن تليفزيون يتجمع حوله أهل المنطقة الشعبية للتشجيع والمؤازرة ولكنها تأخذ روح الاستاد كما يجب أن يكون ويمتزج بها روح التعاون والتجانس والمحبة، فى استاد الشارع في مجمع الأديان بالقاهرة الذي يرمز لاندماج الأديان والثقافات ووحدة نسيج شعب مصر ، وتحول فيه استاد الشارع إلى رمز حقيقي لهذا الكيان.