سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم الخدمات والعقارات

الخميس، 20 يونيو 2019 01:05 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم الخدمات والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 19.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2658.88 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 181.4 مليون سهم محققة ما قيمته 336.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4074 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.96%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.95%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.94%، ثم شركة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة بنسبة 2.78%.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات

الخميس، 20 يونيو 2019 09:38 ص

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.41% مدفوعة بصعود أسهم العقارات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:06 م

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:55 ص

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.56% مدفوعة بصعود أسهم إعمار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:56 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة