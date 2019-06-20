ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 0.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1454.37 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 9 ملايين سهم، بقيمة قدرها 2.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.27% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%.