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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والخدمات

الخميس، 20 يونيو 2019 10:11 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 0.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1454.37 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 9 ملايين سهم، بقيمة قدرها 2.8 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.27% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%.

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

بورصة

اقتصاد البحرين

البحرين

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