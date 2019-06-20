ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الصناعة والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 12.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.7 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%، بى.أم.أم.أى بنسبة 2.53%، عقارات السيف بنسبة 2.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.96% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.41%.