سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الصناعة والخدمات

الخميس، 20 يونيو 2019 01:17 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الصناعة والخدمات بورصةالبحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 12.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.7 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%، بى.أم.أم.أى بنسبة 2.53%، عقارات السيف بنسبة 2.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%.
 
فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.96% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.41%.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والخدمات

الخميس، 20 يونيو 2019 10:11 ص

رتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم قطاع التأمين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:09 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:03 ص

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:00 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة