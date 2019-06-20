ارتفاع أسعار النفط اليوم بدعم تحسن مؤشرات الطلب بالولايات المتحدة

كتبت - مروة الغول

ارتفعت اسعار النفط اليوم الخميس حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.4 دولار للبرميل برنت وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 1.19 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.66 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع بلغ 1.7 % .

وجاءت الارتفاعات التي شهدتها اسعار النفط اليوم، بسبب التوترات التى تشهدها منطقة الخليج، كما جاءت الأسعار مدعومة أيضا بدعم من مؤشرات تحسن الطلب علي النفط بالولايات المتحدة الأمريكية .

وخلال الأول من يوليو المقبل سيجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كما سيكون هناك اجتماع في اليوم الثاني لأعضاء "أوبك " مع الدول الحلفاء أو ما يسمي بـ "أوبك +" وذلك من أجل إجراء مباحثات تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ومنذ بداية شهر يناير الماضى خفض المنتجون فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها منها روسيا الإمدادات النفطية بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهى هذا الاتفاق بنهاية الشهر الجارى، وتنتظر أسواق النفط اجتماع منظمة أوبك وحلفائها نهاية الشهر الجارى من أجل اتخاذ قرار تمديد اتفاق خفض امدادات النفط من عدمة.