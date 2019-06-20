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إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

الخميس، 20 يونيو 2019 12:25 م
إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين بالون طائر- أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أنقذت العناية الإلهية، 12 سائحا أجنبيا من الموت، حيث تمكن قائد إحدى البالونات الطائرة بمحافظة الأقصر،  من الهبوط بسلام وسط المدقات الصحراوية بين غربى الأقصر ومدينة قنا، وتم توصيل السائحين للفندق بسلام، عقب انحراف بالون طائر غرباً بسبب شدة الرياح.
 
وقالت مصادر بمطار البالون، إن البداية كانت بخروج عدد من رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، وخرجت إحدى البالونات على متنها 12 سائحا أجنبيا، منهم 5 هنود و4 صينيين وبريطاني، و2 مصريين بينهم قائد البالون، وبسبب شدة الرياح انحرف البالون غرباً، ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط بسلام، وسط أودية ومدقات الصحراء الواقعة بين غرب الأقصر ومدينة قنا.
 
وتمت الاستعانة بطائرة بالأقصر، لتحديد موقع هبوط البالون والركاب، وتم إنقاذهم بسيارات دفع رباعى، وعادوا لفنادقهم بسلام.
 

محافظه الاقصر

تنشيط السياحه

البالون الطائر بالاقصر

محافظه قنا

اليوم السابع بلس

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