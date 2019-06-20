سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بـ 24 محافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

الخميس، 20 يونيو 2019 05:47 م
إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بـ 24 محافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 39 قافلة طبية مجانية، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى آخر الشهر الجارى، بـ 24 محافظة هى"الشرقية، والجيزة، والبحر الأحمر، والدقهلية، وجنوب سيناء، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، والاقصر، والاسكندرية، وبنى سويف، وسوهاج، والقاهرة، والوادى الجديد، و بورسعيد، والبحيرة، واسوان، وقنا، والغربية، والسويس، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، الاسماعيلية".

 ويأتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية، وتستمر مدة عمل القافلة يومين.

وأكدت الوزارة ، أنه تم إطلاق قافلة طبية اليوم، فى منطقة صان القبلية مركز صان الحجر بالشرقية، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى صول مركز أطفيح محافظة الجيزة، و برانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبوماضى 57 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومى 21 و22 يونيو الجارى.

وسيتم تنفيذ 7 قوافل طبية يومى 22 و23 يونية الحالى، بمناطق كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، والجمايلة مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، و القرية الثانية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، و حاجر الرياينة مركز ارمنت محافظة الاقصر، و الكرانتينة مركز غرب محافظة الاسكندرية، والانصار مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وأحمد اسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة الى إطلاق قافلتين طبيتين اخريين فى منطقتى زرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الأحمر، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك فى يومى 23 و24 من الشهر الجارى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق ، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل طبية اخرى فى يومى 24 و25 من شهر يونية الجارى بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، وأولية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، و كوم ابو اسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية اخرى فى مناطق ابوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وجمعية ادفو مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، وواديى الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والشهيدى مركز المحلة أول محافظة الغربية، وذلك فى يومى 25 و26 من الشهر ذاته.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق، أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل خلال يومى 26 و27 يونية بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، و الظافر مركز برانى محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، ومنشأة ابومليح مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة ابوصوير البلد مركز ابوصوير محافظة الاسماعيلية، لافتة الى أنه سيتم اطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وذلك فى يومى 27 و28من الشهر نفسه.

كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين خلال يومى 28 و29 يونية بمنطقتى القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و بطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، واخيرا سيتم اطلاق 3 قوافل طبية فى مناطق حبلوك مركز اطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الاسكندرية، و عزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك فى يومى 29 و30 يونية الجارى.

وأشارت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، الى أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، وانف واذن، وعظام، وجراحة، ورمد، واسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية اخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة الى تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذه القوافل.

 


الصحة

القوافل الطبية

قوافل طبيه

مبادره حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة