إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بـ 24 محافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 39 قافلة طبية مجانية، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى آخر الشهر الجارى، بـ 24 محافظة هى"الشرقية، والجيزة، والبحر الأحمر، والدقهلية، وجنوب سيناء، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، والاقصر، والاسكندرية، وبنى سويف، وسوهاج، والقاهرة، والوادى الجديد، و بورسعيد، والبحيرة، واسوان، وقنا، والغربية، والسويس، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، الاسماعيلية".

ويأتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية، وتستمر مدة عمل القافلة يومين.

وأكدت الوزارة ، أنه تم إطلاق قافلة طبية اليوم، فى منطقة صان القبلية مركز صان الحجر بالشرقية، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى صول مركز أطفيح محافظة الجيزة، و برانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبوماضى 57 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومى 21 و22 يونيو الجارى.

وسيتم تنفيذ 7 قوافل طبية يومى 22 و23 يونية الحالى، بمناطق كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، والجمايلة مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، و القرية الثانية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، و حاجر الرياينة مركز ارمنت محافظة الاقصر، و الكرانتينة مركز غرب محافظة الاسكندرية، والانصار مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وأحمد اسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة الى إطلاق قافلتين طبيتين اخريين فى منطقتى زرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الأحمر، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك فى يومى 23 و24 من الشهر الجارى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق ، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل طبية اخرى فى يومى 24 و25 من شهر يونية الجارى بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، وأولية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، و كوم ابو اسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية اخرى فى مناطق ابوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وجمعية ادفو مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، وواديى الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والشهيدى مركز المحلة أول محافظة الغربية، وذلك فى يومى 25 و26 من الشهر ذاته.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق، أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل خلال يومى 26 و27 يونية بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، و الظافر مركز برانى محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، ومنشأة ابومليح مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة ابوصوير البلد مركز ابوصوير محافظة الاسماعيلية، لافتة الى أنه سيتم اطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وذلك فى يومى 27 و28من الشهر نفسه.

كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين خلال يومى 28 و29 يونية بمنطقتى القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و بطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، واخيرا سيتم اطلاق 3 قوافل طبية فى مناطق حبلوك مركز اطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الاسكندرية، و عزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك فى يومى 29 و30 يونية الجارى.

وأشارت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، الى أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، وانف واذن، وعظام، وجراحة، ورمد، واسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية اخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة الى تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذه القوافل.