إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "مصر ـ إسكندرية الزراعى"

القليوبية نيفين طه

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية عند بلدة سندنهور بطريق مصرـ إسكندرية الزراعى تجاه مدينة بنها، حيث تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل ادارة مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم 349 س.د.ع ودراجة نارية تحمل لوحات معدنية رقم 4367 ق.ر.ط ، عند بلدة سندنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.