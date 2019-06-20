إصابة سائقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب سائقان، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية شريف باشا على الطريق الزراعى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية شريف باشا على الطريق الزراعى ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم " أحمد عابد أحمد" 27 سنة، مصابا بسحجات بالجسم،و " محمد حسين محمد"٥٥ سنة، مصابا بسحجات بالجسم ويعملان سائقان وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.