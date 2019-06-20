إحالة 180 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمنظومة الصحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج ، إحالة 180 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمنظومة الصحية فى مدينة جرجا.

جاء ذلك بعدما وجهت مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة، حملة مكبرة على المنشأت الطبية الحكومية بنطاق الإدارة الصحية بجرجا، حيث شملت الحملة مستشفى جرجا العام، ومستشفى حميات جرجا، ومكاتب الصحة والرعاية، وجميع الوحدات الصحية بالقري والنجوع.

جاءت الحملة، بإشراف الدكتور هاني سمعان مدير الإدارة الصحية بجرجا، والدكتور عثمان أحمد عثمان مساعد مدير الإدارة، والدكتور عماد فرجانى مساعد مدير الإدارة، والدكتور جمال عبد الناصر مدير الرعاية، وفريق الأشراف بالإدارة.

وتم المرور المفاجئ على جميع المنشأت الطبية بمركز وبندر جرجا، وعددها 36 منشأة طبية، وتمت متابعة سير وإنتظام العمل داخل مستشفى جرجا العام، والمركز الحضري، ومستشفي الحميات، ومكاتب الصحة والرعاية، وجميع الوحدات الصحية بالقري والنجوع، وأسفر المرور عن تغيب 59 من العاملين بالمستشفى العام بمختلف الفئات وكذلك، غياب 21 بمستشفي الحميات وغياب 102 فى باقى الوحدات والمنشآت الصحية، وتم إحالة كافة المخالفت والمتغيبين للتحقيق معهم بمعرفة الشؤن القانونية بالمدرية .