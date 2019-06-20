إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب الصراع على فتاة فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه بسبب الغيرة على فتاة كان يربطه علاقها سابقة بها .

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، مفاده وصول "م.أ"، 27 سنة، عاطل، مصابًا بطعنة نافذة فى الجانب الأيسر، وتهتك فى الكلى، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بسبب فتاة كانت تسير بصحبة الضحية، وشاهده مسجل خطر صديقه، كان على علاقة بالفتاة، وعلى خلاف قديم مع الضحية، قام على إثرها بفتح مطواة وطعنه طعنة نافذة بمنطقة الجانب الأيسر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.