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إحالة عاطل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى المعادى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى المعادى كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، برئاسة تامر عاشور، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة الدراجات البخاريةن بأسلوب توصيل الأسلاك.

اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسول توصيل الأسلاك وبيعها لأحد التجار بثمن بخس .

 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص 33 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليها، واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


المعادى

نيابة المعادى

قسم المعادى

سرقة الدراجات النارية فى المعادى

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