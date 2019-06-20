إحاطة من البنتاجون لأعضاء بالكونجرس بشأن أجسام طائرة مجهولة

كتب وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى تلقوا إحاطة من وزارة الدفاع (البنتاجون)، يوم الأربعاء، بشأن تقارير حول رصد طيارين فى القوات البحرية لأجسام طائرة مجهولة، بحسب "سكاى نيوز".

وأوردت "نيويورك بوست"، أن جلسة الإيجاز بشأن المعلومات الحساسة، أقيمت من قبل القوات البحرية، وشملت أيضا مسؤولين من مكتب الاستخبارات فى وزارة الدفاع الأمريكية.

وجاء الإيجاز بطلب من أعضاء فى الكونجرس، عقب ورود أنباء عن إجراء البنتاجون تحقيقا بشأن أجسام طائرة مجهولة من الممكن أن يكون لها علاقة بكائنات فضائية محتملة.

وقال عدد من طيارى البحرية الأمريكية، لـ"نيويورك بوست"، أن برنامج البنتاجون لرصد تهديدات الفضاء، لاحظ أجساما طائرة مجهولة على الساحل الشرقى للبلاد بين سنتى 2014 و2015.

وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد أفاد طيارون تابعون للقوة الضاربة فى سلاح البحرية بأنهم شاهدوا أجسام طائرة مجهولة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم وبسرعة تفوق سرعة الصوت، ولم تكن هذه الأجسام الطائرة مزودة بمحركات ظاهرة عليها أو تنبعث منها انبعاثات حرارية.

وعلى الرغم من إصدار "البروتوكول" أو "التعليمات الجديدة"، فهذا لا يعنى أن سلاح البحرية يؤمن بوجود الأطباق الطائرة، بل هو "مجرد آلية أو وسيلة رسمية لتسجيل المشاهد الغريبة التى تستدعى إجراء تحقيق وتحتاج إلى توثيق رسمي"، لكنه يقر بوجود مشاهدات "جوية" غريبة سجلها عناصر بحرية مدربون بشكل احترافي.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، مارك وارنر، أن الإيجاز جرى تقديمه بالفعل، يوم الأربعاء.

وفى وقت سابق، سئل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حول مدى اعتقاده بوجوده هذه الأجسام الفضائية، فأجاب نافيا، وقال إنه لا يؤمن بها.