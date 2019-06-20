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إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس.. الثلاثاء المقبل

الخميس، 20 يونيو 2019 01:57 م
إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس.. الثلاثاء المقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (بنين فقط) 2019/2020، فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم نحو تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالطلاب المتفوقين.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2019 موعد إجراء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس، وذلك وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة.
 
وشددت الوزارة علي ضرورة ألا يزيد عمر الطالب فى 1/10/2019 عن 17 عاماً، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دور أول عام 2019 فى ذات العام، وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى عن مجموع (252) فأكثر بنسبة (90%) للطلاب الذكور الراغبين فى الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.
 
ويسدد الطالب رسوم تقدر بـ(50) جنيهاً فقط للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس، وذلك تحت حساب 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.
 
وأوضح الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، أن إجراءات التقدم تتم وفقاً للخطوات التالية: أولا: قيام الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) من جميع مدارس الجمهورية والمستوفون لشروط التقدم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لملىء استمارة التقدم إلكترونياً.
 
وتابع الدكتور أكرم حسن: "ثانياً: قيام الطلاب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية مع المستندات التالية: عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، وصورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد، وإيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد بالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج يتم تقديم أوراقهم يدوياً إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني".
 

التربية والتعليم

مدرسة المتفوقين بعين شمس

قبول طلاب جدد

موعد اختبار فصول المتفوقين بعين شمش

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