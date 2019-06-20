أوركسترا وتريات فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية.. الأحد المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تحت إشراف د. نفين المحمودى، وذلك مساء الأحد المقبل بمشاركة فرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو حسن شرارة.

يتضمن برنامج الحفل مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة منها: رقصة الإسكندرية، من قلبى، رقصة الفراشة، ليالى الإسكندرية، وغيرها، إضافة إلى لحن لفنان الشعب سيد درويش (الحلوة) وذلك بمشاركة صوليست الفيولينة أحمد شرارة وأوركسترا شباب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.

يذكر أن الموسيقار الراحل عطية شرارة قد بدأ التأليف الموسيقى فى عام 1948 فكتب عدة مقطوعات تقليدية ذات اللحن الواحد مثل ليالى النور وغيرها وانتشرت من خلال تقديمها فى الإذاعة المصرية، إضافة إلى كونه مؤلفا موسيقيا فقد كان عازفا فيولينة اول فى فرقة موسيقى الإذاعة ثم عين قائدا لها.

كما أنشأ فرق موسيقية فى عدة إذاعات بالوطن العربى وشارك فى إنشاء معهد الموسيقى العربية بدولة الأردن، وفى عام 1980 كون فرقة سداسى شرارة والتى ضمت أبناءه بهدف تقديم مؤلفاته الموسيقية وشارك معه أحفاده من الموسيقيين الشباب .

يشار أن اوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة كما شارك فى مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات.