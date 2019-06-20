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أهالى قرية هربيط بأبو كبير الشرقية يشكون انقطاع المياه.. والشركة ترد

الخميس، 20 يونيو 2019 06:00 ص
أهالى قرية هربيط بأبو كبير الشرقية يشكون انقطاع المياه.. والشركة ترد ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب أهالى قرية هربيط بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعودة مياه الشرب التى انقطعت منذ أكثر من أسبوع.

وقال جمال ضلام أحد أهالى القرية، إن مياه الشرب نادرة الوجود وذلك لأن محطة تحلية المياه هربيط التى تغذى القرية قوتها 2500 عداد فقط وأنشأت منذ 20 سنة وزادت أعداد سكان القرية أضعاف مضاعفة وبالتالى مياه المحطة لا تكفى متطلبات جميع الأهالى.

وأضاف مصطفى الصعيدى من أهالى القرية، أن مواسير المياه تمر وسط القرية من محطات تحلية المياه بكفر صقر تغذى مدينة أبو كبير وكذلك مواسير من محطات ههيا تغذى مركز الإبراهيمية ديرب نجم ورغم ذلك العطش يعم القرية وكلما تقدمنا بالشكوى للمسئولين كان الرد انه سوف يتم حل المشكلة حالا، دون ايجاد اى حلول .

من جانبه أكد المهندس شاكر عبد الرحمن نائب رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سوف تحل أزمة القرية وباقى القرى بافتتاح محطة تحلية مياه أبو كبير والتى سيتم افتتاحها قريبا.


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