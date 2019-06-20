أمين عام رابطة العالم الإسلامى يستقبل مبعوثة الحكومة الإسبانية والسفير الإسباني

كتب - إسماعيل رفعت

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإٍسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط معالي السيدة إيفا مارتينيز يرافقها سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض السيد ألفارو إيرانزو..

وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والاثنيات وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.

من جهته أشاد الأمين العام بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا وبما يحظى به المسلمون في إسبانيا من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.