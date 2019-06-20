أمم أفريقيا ..علامات إرشادية لتعريف الجماهير بأماكن الدخول والخروج بالاستاد

كتب محمود عبد الراضي

وضعت الجهات المعنية علامات إرشادية بمنطقة إستاد القاهرة قبل بطولة الأمم الأفريقية لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الإنتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتى يمكن الإسترشاد من خلالها.

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.