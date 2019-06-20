أمم أفريقيا.. تعزيزات أمنية بمحيط الملاعب ومقار إقامة الضيوف

كتب محمود عبد الراضي

يشهد محيط ملاعب أمم أفريقيا، اليوم الخميس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، قبل 24 ساعة من انطلاق الكان الأفريقى.



وتحرك أجهزة الأمن سيارات نجدة وأقوال أمنية لمرافقة الضيوف أثناء تحركاتهم وتأمين خطوط السير، فضلاً عن تأمين مقار إقامتهم فى الفنادق المخصصة لهم.



وتنفذ أجهزة الأمن خططًا أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.