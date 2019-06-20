أمم أفريقيا ..تعرف على الممنوعات الأمنية للجماهير داخل المدرجات

كتب محمود عبد الراضي

تحظر الأجهزة الأمنية على الجماهير عدة ممنوعات داخل الاستاد في بطولة أمم أفريقيا أبرزها، حظر إصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو الغير مبرر سبب لحملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها بإستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ، من بينها " الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص"- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية – شماريخ – الآلات الحادة والمدببة – أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال - مواد سريعة الإشتعال -عبوات الغاز المضغوطة - أقلام الليزر – الصفارات – الإسبراى – POWER BANK - علب الكبريت – العصى الخشبية للأعلام- الولاعات – شواحن التليفونات المحمولة – التليفون المحمول المغلق - زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية – الأسلاك الكهربائية بأنواعها ، البطاريات الجافة – أجهزة الريموت كنترول – مفاتيح الكهرباء – شرائح لحام الأسلاك".

ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.