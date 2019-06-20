أمم أفريقيا.. تجديد موزعات كهرباء استاد السويس والإسماعيلية بـ7 ملايين جنيه

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه جرى مراجعة والتأكد من تأمين التغذية الكهربائية لاستاد السويس والإسماعيلية وجميع الملاعب التى ستقام عليها تدريبات الفرق المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن جميع هذه المرافق مؤمنة بمصدرين تغذية.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إحلال وتجديد الموزع الرئيسى لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى حوالى 7 ملايين جنيه، وتم عمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة باستاد السويس قدرة 1000 كيلوفولت أمبير.

وقال السيد، أن هناك فرقًا فنية ستكون متواجدة داخل الملاعب واستاد الإسماعيلية والسويس لحل أى مشاكل طارئة بأسرع وقت.