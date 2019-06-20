أمم أفريقيا ..الشركة المنظمة تستعد بأجهزة للكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها ببطولة الأمم الأفريقية كافة الإستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على إستاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها الإستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية، فضلاً عن الإستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات، ولأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية .

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.