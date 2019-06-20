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أمم أفريقيا ..الداخلية: تنفيذ القانون بحسم وحزم لمواجهة محاولات الإخلال بالنظام

الخميس، 20 يونيو 2019 01:26 م
أمم أفريقيا ..الداخلية: تنفيذ القانون بحسم وحزم لمواجهة محاولات الإخلال بالنظام ستاد ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أكدت وزارة الداخلية على تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام في بطولة الأمم الأفريقية، وتنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للإشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو إعتداء على المنشآت.

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى"  غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.

 

 


أمم أفريقيا

الامم الأفريقية

الكان

الكان الافريقي

امم افريقيا 2019

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