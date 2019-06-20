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أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية

الخميس، 20 يونيو 2019 06:30 م
أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية الأئمة الوافدين بالأزهر فى زيارة للأهرامات
كتب لؤى على

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نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، رحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، ويبلغ عددهم 60 إمامًا وافدًا من تسع جنسيات هي: "الهند– بورما– الصين– جنوب أفريقيا– إندونيسيا– روسيا– نيجيريا– سريلانكا- الفلبين".

وصرح الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، أنَّ هذه الرحلة السياحية تأتى فى إطار ترسيخ قيم التنوع واختلاف الثقافات والتعريف بالثقافة والتاريخ المصرى العريق، ودعم حركة السياحة، والتأكيد على الاستقرار ودعم الاقتصاد المصرى، وإيصال رسالة إلى العالم بأنَّ مصر واحة السلام والأمان، حيث تأتى هذه الرحلة بعد أسبوع من الرحلة التى نظمتها الأكاديمية إلى المتحف المصرى، وذلك وفق برنامج ترفيهى وتثقيفى تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمى والأكاديمى.

واستعرض الدكتور محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الأكاديمية، خلال الزيارة تاريخ إنشاء الأهرامات، وأنَّ زيارة المتاحف والنظر فى آثار السابقين من الأشياء التى حث عليها القرآن الكريم، للتعرف على سنن الله فى خلقه، وأنَّ المحافظة على آثار السابقين من صميم الدين الإسلامى، الذى يرفض ما تقوم به الجماعات المتطرفة من تدمير للآثار التاريخية والتماثيل والمعابد، وأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على حضارات الأمم السابقة ولم يمسوها بسوء

ومن جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدون إعجابهم بالحضارة المصرية والمتحف المصرى الذى يعد واحدًا من أهم وأشهر المتاحف العالمية، وما وصلت إليه من نهضة وتقدم فى شتى مناحى الحياة، معربين عن تقديرهم للأزهر الشريف، وما يقوم به من دور مهم فى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وفقًا لمنهج وسطى معتدل، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.

 

 


اكاديمية الازهر

الازهر الشريف

أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

تدريب الأئمة

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