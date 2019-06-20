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أطباء يقيمون الوضع الصحى لـ"أنجيلا ميركل" بعد "حادث الارتجاف الشديد"

الخميس، 20 يونيو 2019 12:40 م
أطباء يقيمون الوضع الصحى لـ"أنجيلا ميركل" بعد "حادث الارتجاف الشديد" أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
كتب وكالات

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استبعد العديد من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد واقعة الارتجاف.

وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكرانى، ارتجافات شديدة فى ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكى أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

وربط نائب مدير قسم الطوارئ فى مستشفى هامبورغ-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، فى تصريحات صحفية، حالة ميركل بنقص محتمل للسوائل فى جسمها، مضيفا أن الارتجاف فى حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي.

وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة فى الدورة الدموية.

وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكرانى ارتجافات شديدة فى ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكى أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفى مع زيلنسكي، أمس، إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب فى الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه فى جسمها، مضيفة أنها فى حالة جيدة الآن كما هو واضح.

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء فى ولاية بافاريا، جاكوب بيرجر، فى واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال فى تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية "بالطبع تعجبت، لكن بالأحرى بسبب الثبات الذى بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

 


أنجيلا ميركل

حادث الارتجاف

ألمانيا

رعشة ميركل

مرض ميركل

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