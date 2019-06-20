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أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

الخميس، 20 يونيو 2019 01:24 م
أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات استاد السلام
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسهل طريقة للوصول إلى ستاد السلام بالقاهرة لحضور مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق غدا.

1ـ يمكن للمتوجهين إلى ستاد السلام لحضور مباريات الكان المقامة على هذا الاستاد التوجه عبر استقلال مترو الأنفاق.

2ـ أقرب محطتى مترو من الاستاد هما محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول حيث تبعد عن الاستاد 13.5 كم ومحطة الألف مسكن بالخط الثالث ضمن الجزء الذى تم افتتاحه السبت الماضى حيث تبعد عن الاستاد 16 كم.

3ـ يقوم المشجع بالتوجه لاستقلال المترو من أى محطة من محطات المترو ثم النزول فى محطة المرج الجديدة بالخط الأول أو محطة الألف مسكن بالخط الثالث.

3ـ إذا كان المتوجه لحضور المباريات المقامة على ستاد السلام مستقلال الخط الثانى فعليه التحويل لاستقلال الخط الأول أو الخط الثالث.

4ـ يستقل المشجع من موقف الأتوبيسات المجاور لمحطة مترو المرج الجديدة الأتوبيسات التى سيتم تشغيلها لنقل المشجعين إلى الاستاد وإعادتهم بعد انتهاء المباريات.

5ـ تم التسيق مع محافظة القاهرة لتشغيل 10 أتوبيسات إضافية من محطة مترو المرج الجديدة حتى ستاد السلام فى أيام المباريات.

6ـ الأتوبيسات الـ 10 الإضافية ستعمل بجانب الأتوبيسات التى اليومية  المدرجة  ضمن جداول التشغيل الطبيعية.


الكان

ستاد السلام

استاد السلام

كيف تصل لاستاد السلام

اليوم السابع بلس

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