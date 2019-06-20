أستاذ قلب: 92% من مرضى ضغط الدم معرضين للخطر لعدم تناولهم العلاج

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى عن أمراض القلب "كارديو الكس"، أن 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها، حيث إن السمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، ودهون الدم، وعدم ممارسة الرياضة من أهم عوامل الخطورة للإصابة، والوقاية منها يحمى من أمراض القلب .

وقال إن حملة 100 مليون صحة كشفت أن كثير من المصريين يعانون من ارتفاع الضغط، والسكر، والإحصائيات ستكون نواة لبرنامج قومى للوقاية من هذه الأمراض.

وأشار إلى أنه حدث طفرة فى علاج هبوط عضلة القلب، وهناك أجهزة تزرع فى صدر المريض ليعود إلى طبيعته، وقبل ذلك كان علاج عضلة القلب محدود، والصورة مبشرة، ويعطى فرص جديدة للمريض.

وأوضح أن المؤتمر ناقش دهون الدم، والسكر والضغط، موضحا أن هناك عقاقير جديدة مركبة تعمل على خفض دهون الدم للمرضى الغير مستجيبين لأدوية الاستاتين.

وأضاف أن العقار الجديد مركب من عقارين، يؤخذ عن طرق الفم مرة واحدة فى اليوم، من خلال تقليل امتصاص الكولسترول فى الأمعاء والمادة الأخرى الموجودة فيه تمنع ترسب الكولسترول فى الكبد، وبالتالى يقلل من حدوث مضاعفات، وهناك حقن جديدة تؤخذ فى البطن للحالات المتأخرة .

وأضاف أن هناك ثورة فى علاج مرض السكر وهناك أدوية حديثة تمنع هبوط عضلة القلب، وتم إجراء تجارب على آلاف المرضى، ودخلت فى الإرشادات العالمية، وتمثل طفرة فى علاج المرضى، ويعطى فرصة لمنع قصور عضلة القلب، والأزمات القلبية.

من جانبه، قال الدكتور طارق الزواوى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن مؤتمر كارديو الكس من أكبر المؤتمرات فى الشرق الأوسط، ويهتم بشباب الأطباء، وآخر إحصائية لارتفاع ضغط الدم أن 26% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، موضحا أن المشكلة فى ارتفاع ضغط الدم أن 50 % من المصابين لا يعلمون إصابتهم بالمرض، والذين يعلمون أنهم مصابين 50% لا يأخذون العلاج، و8% منهم هم الذين يتناولون العلاج، وبالتالى 92% منهم فى خطر، لأن مرض الضغط يؤدى إلى حدوث الجلطات الدماغية، ونزيف على المخ، ويؤثر على القلب، ويؤثر على عضلة القلب واحد أهم أسباب هبوط عضلة القلب، والفشل الكلوى، والذى يعتبر من أهم أسبابه هو عدم ضبط ضغط الدم، لذلك فهو يسمى القاتل الصامت.