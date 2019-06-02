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5 قرارات لمحافظ جنوب سيناء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها

الأحد، 02 يونيو 2019 06:00 م
5 قرارات لمحافظ جنوب سيناء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها الثانوية العامة " ارشيفيه"
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بسرعة تجهيز لجان امتحانات  الثانوية العامة، و الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على أعلى مستوي ، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ووضع بمبردات المياه والمراوح لراحة الطلاب، فى اطار استعدادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها من الفترة ٨ يونيو وحتى ٣يوليو.
 
في بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع الجهات لتعاونها مع المديرية خلال فترة الامتحانات وبعدها، بحضور اللواء السيد الرافعي، مساعد مدير الأمن، و محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المدن بالمحافظة والجهات المختصة من صحة ومياه الشرب والكهرباء والتموين.
 
وأهاب المحاف باتخاذ كافة الإجراءات الصحية وتوفير ممرضة داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستو خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات
 
ومن جانبه أعلن وكيل الوزارة ، أن هناك 907 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء هذا العام ب 7 لجان، مشيرا أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، و تم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة وزارة صحية وهيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات وبمراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة.
 
وأضاف أنه تم أيضا تجهيز 6 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة في كل من مدن طورسيناء، وراس سدر، وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، معلنا أن إجمالي عدد المنتدبين لأعمال اللجان يبلغ 266 منتدبا و35 رؤساء لجان ، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة

المراقبة على الامتحانات

الانتدابات للامتحانات

لجان الامتحانات

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