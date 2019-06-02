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الأحد، 02 يونيو 2019 06:01 م
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5 جرائم ارتكبها المتهمون بفساد الـ360 مليون جنيه بهيئة الأوقاف

الأحد، 02 يونيو 2019 06:00 م
5 جرائم ارتكبها المتهمون بفساد الـ360 مليون جنيه بهيئة الأوقاف المستشار نبيل أحمد صادق - النائب العام
كتبت أمنية الموجى

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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق، ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف، وآخر إلى محكمة الجنايات واتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336 مليون جنيه.

وهناك 5 جرائم ارتكبها المتهمون فى القضية تعرف عليها:

1 - الاستيلاء على المال العام "أراضى الدولة" بقيمة 336 مليون جنيه

2 - تسهيل الاستيلاء على المال العام

3 - إهدار المال العام

4 - تزوير المستندات الرسمية

5 - التربح


فساد هيئة الأوقاف

الاستيلاء على الاموال

اموال هيئة الاوقاف

فساد الاوقاف

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