31 مليون دولار تكلفة ستتكبدها الخزينة البريطانية خلال زيارة ترامب

من المنتظر أن تبلغ تكلفة زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل أكثر من 31 مليون دولار، وهذا يعنى أن كل يوم من أيام زيارة ترامب الثلاثة إلى العاصمة البريطانية ستكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايين دولار.

وتقول صحيفة "مترو" البريطانية إن عملية حماية ترامب ستتطلب وجود نحو 10 آلاف شرطى، بالإضافة إلى 120 وحدة دعم، يتألف كل منها من 125 شرطيا مدربا على مكافحة الشغب، وسيتم إسنادهم بطائرات مروحية لتوفير الدعم من الجو. وبسبب هذه الإجراءات فقد ألغيت الإجازات والاستراحات لأفراد الشرطة.