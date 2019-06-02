3 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة الجمعة المقبل

تنظم وزارة الأوقاف ثلاثة قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة المقبل، بتاريخ : "4 شوال 1440 هـ"، الموافق "7 يونيو المقبل، تحت عنوان : "داوم الطاعة والمراقبة سبيل حسن الخاتمة " .
القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .
الشيخ / رشاد مصطفى على الجندى .
الشيخ / محمود جمال مهدى .
الشيخ / أحمد إبراهيم رضوان عجوة .
القافلة الثانية إلى محافظة المنيا (إدارة مغاغة)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / أحمد عادل خميس .
الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .
الشيخ / طه رمزى أحمد الرفاعى .
الشيخ / أيمن كمال محمد .
الشيخ /عيد شحاتة عويس .
الشيخ / حسين رشدى عبد اللطيف .
الشيخ / حسين السيد حسين .
الشيخ / على فاروق عبد العظيم .
الشيخ / ماضى أبو العزايم شحاتة .
الشيخ / محمود يحى كامل.
القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة "وادى النطرون"، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ أشرف عبد العزيز عبد الرحمن هنداوى .
الشيخ / أشرف محمد على بلتاجى .
الشيخ / إسلام صبحى على .
الشيخ / ربيع نبيه محمد البندارى .
الشيخ / السيد لطفى محمد موسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة