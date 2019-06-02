3 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة الجمعة المقبل

تنظم وزارة الأوقاف ثلاثة قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة المقبل، بتاريخ : "4 شوال 1440 هـ"، الموافق "7 يونيو المقبل، تحت عنوان : "داوم الطاعة والمراقبة سبيل حسن الخاتمة " .

القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .

الشيخ / رشاد مصطفى على الجندى .

الشيخ / محمود جمال مهدى .

الشيخ / أحمد إبراهيم رضوان عجوة .

القافلة الثانية إلى محافظة المنيا (إدارة مغاغة)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / أحمد عادل خميس .

الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .

الشيخ / طه رمزى أحمد الرفاعى .

الشيخ / أيمن كمال محمد .

الشيخ /عيد شحاتة عويس .

الشيخ / حسين رشدى عبد اللطيف .

الشيخ / حسين السيد حسين .

الشيخ / على فاروق عبد العظيم .

الشيخ / ماضى أبو العزايم شحاتة .

الشيخ / محمود يحى كامل.

القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة "وادى النطرون"، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ أشرف عبد العزيز عبد الرحمن هنداوى .

الشيخ / أشرف محمد على بلتاجى .

الشيخ / إسلام صبحى على .

الشيخ / ربيع نبيه محمد البندارى .

الشيخ / السيد لطفى محمد موسى.