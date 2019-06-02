سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

208 سنة.. حكاية عبق التاريخ لمسجد الكاشف الأسرى بأسيوط

الأحد، 02 يونيو 2019 05:30 ص
208 سنة.. حكاية عبق التاريخ لمسجد الكاشف الأسرى بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تميزت محافظة أسيوط باحتوائها على العديد من المساجد الأثرية والتى تتجاوز أعمارها مئات السنين، إذ يعد مسجد الكاشف الأثرى واحدا من أقدم المساجد بمدينة أسيوط والذى تم بناؤه عام 1811 م، وشُيد المسجد بمنطقة القيسارية، على غرار المساجد العثمانية.

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٣٥٥٣

وقال الدكتور أحمد عوض الصعيدى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسيوط: "إن مسجد الكاشف الأثرى، أنشأه الامير محمد الكاشف بك زاده وقد كان يشغل منصب حاكم أسيوط فى سنة 1226هـ/1811م وتم تجديده عام 1238هـ، يقع هذا المسجد فى منطقة القيسارية شارع الوكايل، وشُيد المسجد على غرار المساجد العثمانية المغطاة وهو مستطيل يتوسطه عمودان من الرخام يقسمان المسجد إلى ثلاث بلاطات متساوية موازية لجدار القبلة وهو مغطى بسقف مسطح من العروق الخشبية والألواح وملحق بالمسجد ميضأة وكتاب وله مدخلان أحدهما رئيسى بالجهة الشماليه والآخر بالجهة الشرقية.

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٥٢٦_1

وأضاف مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسيوط، أنه برغم صغر مساحة مسجد الكاشف الاثري، إلا أنه يحتوى بداخلة على العديد من العناصر الآثرية والزخرفية والتى تمثل إضافة فنية وتاريخية منها مدخل المسجد وهو مبنى من الطوب "المنجور" بطريقه ضفر الطوب حيث اعطت طريقه البناء شكل جمالى مميز الا ان المدخل قد غطى بطبقات حديثه من الدهانات اخفت الى حد كبير ملامح طريقه البناء واتجاه العراميس، كما أن المنبر تم صنعه من الخشب وهو مميز للغاية فى الحشوات الجانبيه وزخرفه الارابيسك على جانبيه.

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٥٢٩_3

وتابع: "كما أن محراب مسجد الكاشف الاثري، يعد من أجمل اشكال المحاريب حيث كسى بالبلاطات الخزفية التى تحمل اشكال نباتيه مختلقيه يكتنفه عمودان رخاميان ويعلوه زخرفه رخامية تم تغطيتها بطبقات دهان حديثه، كما يحتوى على نوافذ جصيه بالجدار الشرقى والجنوبى تحوى زخارف نباتيه بحيث كل نافذة لها شكل خاص بها ، كما أن النوافذ الخشبية مصنوعة من الخشب ومشكلة بزخارف الارابيسك".

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٥٣٨_4

وأوضح الدكتور أحمد عوض، أنه تم انتهاء أعمال الترميم لمسجد الكاشف الأثري، من حيث ترميم الأساسات والقواعد أسفل الجدران وحول أساسات الأعمدة، وترميم الشروخ التى كانت بالجدران، وترميم السقف الخشبى والشخشيخة، وأعمال الدهانات للجدران الداخلية للمسجد، تجديد واستبدال الشكبة الكهربائية، وعلاج الأرضيات، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمنبر، وعمل بوابة خارجية للمسجد على الطراز الإسلامى.

 
٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٦٠٩_5
 

 

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٦١٧_6
 

 

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٦٣٥_7
 

 

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٤٨٢٣_9
 

 

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٥٢٢١_8
 

 

٢٠١٩٠٥٠٣_١٢٥٨٣٣_10
 

 

image1
 

 

image3
 

 

image16
 

 

image17
 

 


مسجد الكاشف

الاثار

الاوقاف

القيسارية

الآثار الإسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية مسجد..جامع "أبو بكر الصديق" قبلة المصلين فى رمضان بالإسماعيلية (صور)

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 ص

حكاية "مسجد زغلول الأثرى برشيد " .. أشهر مساجد البحيرة يرجع تاريخه للقرن 15.. ويشبه الأزهر ..وانطلقت منه شرارة المقاومة ضد حملة "فريزر".. والأوقاف: خطة متكاملة لإحياء دور المساجد التاريخية الشهيرة بالمحافظة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 03:00 ص

فيديو ..حكاية مسجد جقمق بدرب سعادة .. يهمله المسئولون..ويفرشه الأهالى

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:29 م

حكاية مسجد.. جامع أبو السعود الجارحى بناه شيوخ المتصوفة فى القرن الـ10 الهجرى

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة