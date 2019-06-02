10 حالات تبطل فيها الأحكام طبقاً لمحكمة النقض.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنينن عن الحالات التى من الممكن أن ينقض بها الحكم الصادر من المحاكم من قبل محكمة النقض، و"اليوم السابع" يوضح الحالات التى من الجائز فيها أن تقضى محكمة النقض ببطلان الحكم.

1-عدم بيان تاريخ الحكم.

2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.

3-عدم رد المحكمة علي الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور.

4- القصور في بيان مؤدي شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.

5- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور.

6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقي من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.

7- عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور .

8- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي و معنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الإعتراف، عدم الرد عليه، قصور .

9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.

10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة و ما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقض.